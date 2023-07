L’Inps sempre più vicino ai cittadini Aperto il ‘punto‘ all’Urp del Comune La ‘casa’ della previdenza sociale

Un punto Inps all’Urp, all’interno del palazzo comunale di Capannori. Un corner dedicato. L’inaugurazione ieri mattina alla presenza del direttore regionale dell’Istituto di Previdenza, Maurizio Emanuele Pizzicaroli e della direttrice provinciale, Emanuela Paci, oltre all’assessore del Municipio di piazza Moro, Serena Frediani.

Un servizio in più, che diventa fondamentale dopo la chiusura dello Sportello di via del Popolo, oltre a quelli di Comune Amico e del centro per l’impiego che sarà attivo ogni martedì dalle 8,30 alle 12,30 su prenotazione, attraverso il sito www.inps.it oppure con la specifica App mobile o anche telefonando al numero 803164164 (da linea fissa) o 06164154 da cellulare.

Un primo esperimento che potrebbe coinvolgere anche altri Comuni.

"Siamo molto soddisfatti per aver portato questo servizio all’interno del Municipio – ha dichiarato l’assessore Serena Frediani – si tratta di un ampliamento dei servizi offerti dall’Ente, si comincia con una frequenza di apertura settimanale, ma l’orario potrà essere rimodulato in base alle esigenze".

Il direttore regionale Pizzicaroli ha spiegato un altro aspetto da sottolineare: "Questo è il risultato dell’attività sinergica da tempo avviata con le istituzioni locali, al fine di ottimizzare sulla gestione delle risorse pubbliche, risparmiando sui costi degli immobili privati e facilitando gli utenti i quali possono trovare nello stesso ufficio risposte diverse, anche quelle di natura contributiva, previdenziale e pensionistica. Prevista la prima accoglienza, informazione, orientamento e i cosiddetti servizi a ciclo chiuso: variazioni anagrafiche, rilascio di estratti contributivi, compilazione delle istanze, riferimenti normativi, deleghe a riscuotere, cedolini della pensione, protocollazione documenti, prestazioni a sostegno del reddito, accredito servizio militare e molto altro".

E’ emerso il concetto di Rete, con i Comuni che diventano partner privilegiati, strumento indispensabile per massimizzare il welfare di comunità, con l’obiettivo di prevedere un percorso di integrazione nell’offerta dei servizi che aumentano a disposizione delle persone, grazie alla presenza capillare sul territorio.

Massimo Stefanini