Oggi alle 9,30 partirà la nuova procedura di presentazione della domanda di selezione pubblica per l’assunzione di 512 medici fiscali all’Inps. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito www.inps.it fino alle 14 di lunedì 30 ottobre 2023, mediante l’utilizzo di Spid, Cns oppure Cie.