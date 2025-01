L’influenza quest’anno fa paura. Sono oltre duemila i vaccinati in più

E’ l’anno record per i vaccini contro l’influenza. In regione da ottobre in oltre 849 mila hanno aderito alla campagna di vaccinazione gratuita, e Lucca “partecipa“ con numeri importanti. Sono quelli che ci ha fornito specificamente l’Asl. Nella Piana lucchese sono stati 31.096 i residenti vaccinati al dicembre 2024, esito della campagna vaccinale 2024-2025. Lo stesso dato traslato di un anno, 2023-2024, era di 29.223 residenti vaccinati. Quindi è stato compiuto un balzo di ben 1.873 vaccinati in più nella Piana. Nella Valle del Serchio all’ultima chiamata per la copertura contro l’influenza hanno risposto in 10.823 residenti, erano stati 10.513 l’anno precedente. Anche qui c’è da registrare un più 310. In generale nell’Asl Toscana Nord Ovest quest’anno sono stati 261.578 i vaccinati per un totale di 9.601 vaccinati in più dello scorso anno.

Un passo in avanti notevole sul fronte della prevenzione, soprattutto quando si parla di persone anziane o portatrici di patologie croniche. “Siamo soddisfatti dei risultati, frutto dell’organizzazione del nostro sistema sanitario e dell’ottimo lavoro di squadra con medici di medicina generale, pediatri di libera scelte, Asl e farmacie convenzionate” è il commento del presidente della Toscana Eugenio Giani e dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

L.S.