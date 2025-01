Linea Verde e Tgr Giubileo. Lucca protagonista sulla Rai

Lucca protagonista in televisiome. Linea Verde inaugura oggi il 2025 partendo dalla città di Lucca, sulle tracce di Giacomo Puccini. Alle 12 su Rai 1, Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi raccontano i luoghi del grande compositore lasciandosi guidare dalle sue passioni.

Beshir partirà dalla casa dove Puccini è cresciuto, a latte e spartiti, assieme ai fratelli e ai genitori, musicisti a loro volta. Calabrese indaga sull’amore del compositore per il buon cibo e Margherita esplora quello che Puccini definiva ‘un Eden’, ovvero il lago di Massaciuccoli. Spazio poi per la Villa Reale di Marlia, dimora di Elisa Bonaparte sorella di Napoleone, un luogo che con la sua regale bellezza ha stregato tanti personaggi illustri che vi hanno soggiornato. Importante è anche il rapporto tra Lucca e la campagna circostante, che dà frutti preziosi, come il vino e l’olio evo: si andrà alla scoperta di cosa c’è dietro alle storie di un giovane agri-influencer e si assaggeranno l’olio nuovo e i piatti più noti della Lucchesia, come la zuppa frantoiana.

Infine, una sorpresa per la festa della Befana: un maestro artigiano svelerà al pubblico i segreti del cioccolato locale.

A “Tgr Giubileo - Cammini di Speranza”, la rubrica in diretta dallo studio di Saxa Rubra della Tgr Lazio e in onda lunedì 6 gennaio alle 15.20 su Rai 3, Michela Barillari racconterà co un ampio servizio l’Antica Zecca di Lucca, istituzione storica pubblica risalente al Medioevo, che ha coniato una medaglia per il Giubileo donata a Papa Francesco.