L’importanza della prevenzione. Domani i medici a confronto

Si terrà nella sede dell’Ordine dei Medici in via Guinigi 40, domani a partire dalle 8.30, un incontro formativo sul tema “L’endoscopia digestiva di qualità e lo screening del colon-retto: un binomio inscindibile”. Il tema dello screening del colon retto è sempre più attuale se si pensa che il cancro del colon-retto è il tumore più diffuso in Italia, nel totale tra uomini e donne. Considerando separatamente i due sessi è il secondo più comune nelle donne e il terzo negli uomini. E la diagnosi precoce è fondamentale. Ecco allora l’importanza dell’incontro di domani.

Moderatori i medici Massimo Bellini e Stella Adami. Nel corso dell’evento la dottoressa Lidia Di Stefano illustrerà “La situazione degli screening nell’ASL Nordovest”. Interessanti le relazioni del direttore della struttura di Endoscopia di Lucca e referente clinico per questo screening dell’Asl Toscana nord ovest, dottor Giovanni Finucci, che parlerà de “Il Pdta (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) dello screening del colon retto dell’ASL Nordovest” e dell’“Appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva e gastroenterologia: un aiuto per le liste di attesa”.

Seguiranno poi le relazioni della dottoressa Paola Da Massa Carrara su “Endoscopia ecosostenibile: una necessità non più rinviabile” e quella del dottor Matteo Pesenti Barili su “La Colonscopia virtuale: un’opportunità per l’endoscopista, un impegno per il radiologo?”. Guideranno il confronto i medici Valeria Massei e Attilio Favilla. Il corso è accreditato per i medici chirurghi, 4 ECM.