Libro su Carlo Petrini, il calciatore e l’uomo. Pubblicata la raccolta di scritti "Finale di partita"

Una raccolta di scritti dell’ex calciatore Carlo Petrini (nella foto), che raccontano gli ultimi anni dell’autore del libro "Nel fango del Dio Pallone". E’ la pubblicazione fortemente voluta e realizzata dalla moglie di Petrini, Adriana Clocchiatti, che ha dato vita a questo progetto che sta riscuotendo un grande successo dal titolo "Finale di partita". Scritti che raccontano la quotidianità del calciatore, i suoi pensieri, il tormento per la perdita del figlio Diego, scomparso giovanissimo per una grave malattia. Un modo per far conosce Petrini nell’intimità della sua casa, con i suoi affetti più importanti primo fra tutti la moglie Adriana che l’ha sempre sostenuto fino alla fine.

"Questo libro - spiega la moglie - nasce dall’idea di far conoscere Carlo, non solo come calciatore, ma nella dimensione più umana e personale. E’ un’immagine diversa quella che si trova in questo libro, rispetto a quella che invece trapela dalla sua autobiografia. Si raccontano cose intime e private che magari nessuno si aspetta di leggere, la nostra storia dal momento in cui l’ho conosciuto fino a quando purtroppo ci ha lasciato. L’obiettivo era mostrare il Carlo uomo. Stiamo cercando di realizzare anche una presentazione, ma il libro è già in vendita".

Alessia Lombardi