Libertas, ecco i playoff. Oggi pomeriggio gara 1

Orario e location insolita per gara1 playoff della Libertas, che questo pomeriggio alle 18.40 affronterà alla Palestra Matteotti di San Concordio il Castelfranco Frogs. Un sfida che vedrà la formazione arrivate prima in campionato, vedersela contro il roster arrivato ottavo e si giocherò in una serie al meglio delle tre sfide, con gara 2 in programma giovedì a Castelfranco ed eventuale gara 3 sabato a Lucca. "Comincia un altro percorso – ha commentato Romani – e vedremo quanto saremo bravi noi a prolungare il più possibile questa esperienza. E’ chiaro che partire dal primo posto ci inorgogliogisce e ci fa capire il buon lavoro fatto, con questo campionato e ci impone anche un carico di responsabilità. Giochiamo contro la numero otto, che nel corso della regular season ci ha battuto entrambe le volte, mentre noi li abbiamo sconfitti in Coppa Toscana. Sarà una serie che si preannuncia difficile, ma siamo motivati e carichi per disputare una grande partita. In una serie corta iniziare bene è importante, perché iniziare male vorrebbe dire complicarsi subito la vita. Veniamo da una serie di vittorie importanti, e come al solito abbiamo qualche problema fisico con Lorenzi, Canciello e Servadio, che cercheremo di recuperarli fino alla fine, comunque vedo i ragazzi molto lucidi e concentrati".

"I nostri avversari – ha concluso il coach biancorosso – sono una squadra che ha fatto un ottimo lavoro, dopo un inizio faticoso, hanno cambiato ritmo da dicembre in poi facendo un girone di ritorno ottimo. E’ un gruppo con tante armi a disposizione, sono una squadra versatile, che ha tanti elementi in grado di poter incidere, come gli esterni Giungato e Conti, il playmaker Casini, ma possono contare anche su Toni e Fiorenza due interni, Masotti e Mancini esterni. Sono un roster lungo abitato a combattere e soffrire, per questo dovremo affrontarla con la massima attenzione.

Nei playoff si riducono i margini di errore e va avanti solo chi gioca con lucidità, ci auguriamo che ci sia una buona cornice di pubblico a sostenere questi ragazzi che se lo meritano veramente tanto".

Alessia Lombardi