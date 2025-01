Lezioni fuori dalle aule. È “Scuole all’aperto“

Anche se il meteo attualmente non è molto favorevole, il Comune di Capannori sistemerà aree verdi e giardini di pertinenza delle scuole, che diventeranno delle aule per favorire la didattica all’aperto e portare i bambini a contatto con la natura. L’educazione all’aperto, o outdoor education (OE), è una strategia educativa, vasta e versatile, basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale che risponde al bisogno costante di esplorazione dei bambini, grazie al diretto contatto con l’ambiente esterno e naturale.

"Siamo molto soddisfatti di contribuire, in collaborazione con gli istituti comprensivi, ad implementare e sostenere un percorso didattico che consenta alle bambine e ai bambini che frequentano le scuole del nostro territorio di fare scuola all’aperto a diretto contatto con la natura, svolgendo attività educative anche non strettamente curriculari, valorizzando al contempo l’importante esperienza degli orti scolastici – spiega l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti –. Per questo la nostra amministrazione, grazie anche all’intervento dell’assessora all’edilizia scolastica Ilaria Carmassi, si è attivata per rendere gli spazi esterni delle scuole più curati e attrezzati in modo che possano ospitare al meglio le lezioni all’aperto.

Vogliamo infatti che i giardini delle scuole diventino luoghi di educazione e apprendimento. Un progetto connotato da molteplici valenze, poiché educa al rispetto per l’ambiente, favorisce e sostiene i percorsi di apprendimento, offre dimensioni sensoriali, motorie ed emotive molto ricche che possono rispondere ai bisogni di ciascuno. Nello spazio esterno si riduce il disagio del rumore, ci si muove liberamente, si accresce quindi la sicurezza nel movimento, base fondamentale, in questa età per apprendere. Una opportunità educativa – conclude l’assessora, - che crediamo utile per la formazione e la crescita".

Ma.Ste.