L’ex Croce Rossa sarà parcheggio. Cna: “Svolta positiva per le attività“

La ex Croce Rossa diventa parcheggio. I lavori sono già in corso per adeguare l’area delle Tagliate che era occupata dall’ente di assistenza a maxi area di sosta che si va ad aggiungere a quella del piazzale Don Baroni. Una decisione presa dall’amministrazione comunale nei confronti della quale Cna Commercio su Aree Pubbliche oggi esprime grande soddisfazione.

“Questa misura, che è entrata in vigore in occasione del Settembre lucchese, rappresenta un significativo miglioramento per la viabilità e per la disponibilità di parcheggi. Questo perchè – spiega Daniele Michelini, presidente Cna della categoria – consente di aumentare notevolmente il numero di posti auto, rispondendo così alle esigenze dei numerosi avventori che frequentano l’area durante il mese più importante per la nostra città”. Questa richiesta era stata avanzata da Cna Commercio su Aree Pubbliche non appena si era diffusa la notizia del trasferimento della Croce Rossa, dimostrando una tempestiva attenzione alle necessità del territorio.

“Un sentito ringraziamento viene rivolto all’amministrazione comunale – continua Michelini - per aver accolto questa proposta, considerata un punto cruciale anche durante le fasi di concertazione volte a migliorare l’area mercatale Don Baroni e il Settembre Lucchese”. Cna spera ora che anche le altre richieste avanzate in collaborazione con le altre associazioni durante le consultazioni possano trovare presto realizzazione. “L’iniziativa rappresenta un passo importante verso il miglioramento della gestione degli spazi pubblici e della qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori – conclude il presidente Cna commercio su aree pubbliche - contribuendo a rendere ancora più attrattivo e funzionale il nostro territorio in un periodo di grande afflusso“.

A questo si aggiunge il progetto di riqualificare anche l’area di sosta accanto al cimitero urbano, un progetto da due milioni e mezzo di euro recentemente licenziato dall’amministrazione comunale, e ora in pista per attrarre finanziamenti. Tasselli messi a segno in vista anche e soprattutto del nuovo Palazzetto dello Sport.

L.S.