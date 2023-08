L’ex Ceseca fa un salto nel futuro Nasce il nuovo centro per il riuso

Scarti elettrici ed elettronici come i vecchi computer, che però possono essere riciclati, potranno essere stoccati nel nuovo Centro del Riuso che nascerà a Capannori, nell’ex Ceseca, quella struttura riqualificata, immobile di proprietà comunale e che anni fa avrebbe dovuto diventare il tempio della calzatura. A gestire il tutto l’associazione Hacking Labs.

L’apertura è fissata per i primi di settembre.

Il piano terra dell’immobile sarà destinato a magazzino mentre i piani superiori saranno adibiti a laboratori di riparazione.

"Siamo orgogliosi di aver dato nuova vita all’ex Ceseca e di farlo con una finalità di economia circolare – dice l’assessore alle politiche ambientali, Del Chiaro – La sistemazione dell’immobile in via Piaggi Basso a Segromigno in Monte è infatti stata possibile grazie a un finanziamento europeo ottenuto con il progetto Reusemed, che mira proprio a sviluppare politiche di sostenibilità e di riuso. Il fatto che a gestirlo sarà Hacking Labs, inoltre, è una garanzia per tutti che sarà svolto un ottimo lavoro per la sistemazione e riparazione di apparecchi elettronici, che molto spesso finiscono all’isola ecologica o in discarica quando invece potrebbero tornare a nuova vita".

Ridare vita a materiale informatico, oggi, è assolutamente necessario nell’ottica della sostenibilità e del promuovere un’economia civile che tuteli maggiormente l’ambiente e il Pianeta.

Di questo è convinta l’amministrazione capannorese che, sempre per voce dell’assessore Del Chiara, rigrazia pertanto "Hacking Labs e il suo presidente Bernardi per la collaborazione in un progetto nell’interesse dell’intera comunità di Capannori".

Con la consegna delle chiavi l’associazione potrà iniziare il trasloco e portare le proprie strumentazioni nell’edificio di Segromigno in Monte.

"Siamo contenti di andare a prendere casa all’ex Ceseca – dice il presidente Bernardi – Siamo nel cuore della produttività del territorio Capannorese, e riteniamo importante esserci con un’attività di rilevanza ambientale come il riuso di materiali elettronici. Con il Comune di Capannori collaboriamo da anni, così come con le scuole del territorio. Con una sede come questa possiamo dare copro a tanti progetti nuovi, volti a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la pratica del riuso".

Massimo Stefanini