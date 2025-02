L’ex Casinò dei giochi. Il piú votato in Toscana

Il casinò Municipale di Bagni di Lucca è primo in Toscana nella classifica dei “Luoghi del Cuore“ del Fai, soddisfazione per il gruppo della Media Valle e per il comitato di cittadini che insieme si sono mobilitati per la raccolta di firme a favore dell’ immobile.

Il luogo in Toscana più votato nella classifica provvisoria risulta essere appunto l’Ex Casinò dei Giochi di Bagni di Lucca. In una nota resa pubblica, il gruppo Fai Media Valle, esprimendo il ringraziamento a tutti i firmatari che hanno permesso il buon risultato ottenuto fino a questo momento, chiede ai cittadini e alla associazione del territorio un ulteriore sforzo per aderire alla campagna nazionale "Luoghi del cuore" continuando a sostenere con le firme la candidatura del Casinò.

La campagna nazionale del Fai prevede, infatti, che un luogo possa essere candidato e quindi votato da chi vuole supportare la sua candidatura. Al termine del concorso, previsto per aprile 2025, i luoghi più votati ottengono dei finanziamenti dal Fai che possono essere investiti per lavori di restauro o di miglioramento del bene.

"Aiutarci è molto semplice - si legge nella nota - basta raccogliere delle firme, magari durante gli eventi della vostra associazione. Chiunque può votare, non serve essere maggiorenni, né risiedere in Italia. La firma non prevede alcun tipo di impegno. Molte attività commerciali del territorio hanno già aderito esponendo i moduli per le firme."

Marco Nicoli