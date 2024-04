"Let’s Ginb, la biblioteca vi aspetta!". Scatta il progetto dedicato ai giovani

La biblioteca comunale strizza l’occhio ai giovani e mira a diventare un luogo per attività ludiche, ricreative, sociali, educative, culturali e formative. Saranno gli stessi ragazzi a scegliere le iniziative con il nuovo progetto "Let’s Ginb - La biblioteca vi aspetta!", finanziato con 100mila euro dal dipartimento per le Politiche Giovanili e dal servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso dal Comune, in partenariato con Cooperativa Sociale La Luce, Eda Servizi Società Cooperativa Impresa Sociale, Experia APS e Cooperativa Sociale La Tenda.

A presentare l’iniziativa il vicesindaco con delega alle Politiche giovanili, Matteo Francesconi, Elisabetta Bertuccelli della Cooperativa Sociale La Luce, Benedetta Emanoelli di Eda Servizi, Alessandro Bianchi di Experia e Riccardo Perini della Cooperativa La Tenda. L’idea è quella di avvicinare chi ha un’età compresa tra i 14 e i 35 anni agli importanti luoghi della cultura del territorio: la biblioteca centrale ‘Ungaretti ‘al polo culturale Artèmisia e le due biblioteche decentrate ‘Il Melograno’ a San Leonardo in Treponzio, e ‘Mario Tobino’ a Camigliano.

L’obiettivo è creare biblioteche più a misura di giovani dando loro la possibilità di vivere questi spazi in un modo nuovo. Tante le proposte che i giovani potranno scegliere: dall’organizzazione di spazi di gioco supportati dalla realizzazione di un game corner e dall’acquisto di giochi in scatola alla sperimentazione di "lettura young" attraverso l’utilizzo di generi diversi, tra cui fantasy e graphic novel, fino a percorsi di formazione teatrale, laboratori di doppiaggio cinematografico e podcasting con nuove tecniche ispirate al mondo dei social, laboratori di creazione di audio-libro e di video-libro, laboratori specifici sulla lettura, inserendo anche caratteri innovativi, ancora poco esplorati nelle biblioteche, come l’acquisizione di servizi innovativi digitali. E ancora, attività per affrontare il tema della dipendenza dai social network e stimolare le dinamiche aggregative; percorsi e laboratori sul tema del marketing e memoria del territorio; attività di sportello informativo relativo al benessere dei giovani, prevenzione delle discriminazioni di genere.

Per ascoltare le idee dei ragazzi è stato realizzato un mezzo mobile detto Tam Tam che girerà il territorio. Per informazioni sul progetto è possibile mandare un messaggio whatsapp al numero 331.6578335 o inviare una email all’indirizzo [email protected]. Possibile scrivere anche alla pagina instagram @giovanicapannori.