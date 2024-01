L’estense Ariosto in Garfagnana

L’11 gennaio, alle 21, a Piazza al Serchio, si apre il nuovo anno dei “Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba“ con la conferenza, che si svolgerà in presenza nella Sala della Narrazione, del professor Pietro Paolo Angelini, su “Ludovico Ariosto, Commissario generale estense in Garfagnana“, un poeta innamorato in terra straniera. È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in Via Ducale 4 a San Michele, che online, al link: https://bit.ly/museogennaio24.

La conferenza, partendo dalla presentazione del volume di Angelini, edito nel 2016 da Maria Pacini Fazzi Editore, si interrogherà su cosa conoscono della Garfagnana i docenti di lettere e storia delle università di tutto il mondo: il famoso appellativo di terra di briganti e di assassini in che misura è stato influenzato dalla condizione affettiva di Ariosto? Mettendo a confronto due descrizioni della Garfagnana scritte nel 1500, ad opera dell’Ariosto e di Simone Simoni, e attingendo al significativo contributo critico del professor Giuliano Nesi, Angelini restituirà un quadro completo degli anni vissuti dall’autore dell’Orlando Furioso come funzionario estense a Castelnuovo. La conferenza sarà accompagnata dalla visione della parte iniziale della docu-fiction “Il Furioso in Garfagnana“ con Alessandro Bertolucci e Giulia Lippi, che interpretano rispettivamente Ludovico Ariosto e Alessandra Benucci.

Dino Magistrelli