Dopo il grande successo dello scorso anno torna all’Atelier Ricci di via Burlamacchi a Lucca, sabato 6 dalle 17, l’evento di alta moda “L’Epifania ti porta in Sartoria” organizzato da Anastacia Fashion Academy scuola di portamento e bon ton di Cascina. "Nell’occasione - si legge in una nota - saliranno in passerella prestigiosi marchi di alta moda e accessori indossati da dieci modelle professioniste guidate dalla grande professionalità artistica di SaraJo Mariotti ex modella ed indossatrice protagonista delle sfilate di moda più importanti d’Europa e ora una delle organizzatrici di eventi in Toscana, ma non solo". A presentare la serata Leonardo Ghelarducci e Rebecca Lynn, che nell’occasione tornano insieme sul palco dopo molto tempo. "Sarà l’occasione per replicare la bellissima manifestazione che tanto successo ha avuto lo scorso anno", affermano gli organizzatori.