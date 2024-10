Lego torna con il primo pop-up store

Lego Italia torna a Lucca. Il brand danese partecipa per la quarta volta a Lucca Comics&Games, ma quest’anno lo fa in modo speciale. Infatti, inaugura il primo pop-up Lego Certified Store, in partnership con Percassi. Il negozio si troverà in Piazza San Romano, avrà una dimensione di 90 mq e proporrà un assortimento completo, incluse le novità, i set Lego dedicati al mondo gaming e le esclusive dei Lego Certified Store. I visitatori potranno partecipare a un’entusiasmante sfida Lego: in città troveranno un volantino con le istruzioni per una missione e, una volta completata, potranno ritirare una sorpresa presso il pop-up Store (fino a esaurimento scorte).

Per i fan Lego, le sorprese non finiscono qui. I fan potranno incontrare al Paladediche il primo LEGO Fan Designer italiano e designer del set Lego Ideas Baita, Andrea Lattanzio aka Norton74, sabato 2 novembre dalle ore 12 alle ore 14; il designer di Lego Ideas Dungeons & Dragons: Il racconto del Drago Rosso, Lucas Bolt aka BoltBuilds, sabato 2 novembre dalle ore 16 alle 18 sempre al Paladediche. Inoltre, sempre sabato 2 novembre, un appuntamento imperdibile: la parata dei gruppi cosplay 501st Italica Garrison, Rebel legion Italian Base, Saber Guild Trento e Ori’ Cetar Clan, che si concluderà nel pomeriggio davanti al pop-up Lego Store.

E non finisce qui. A Lucca debutterà Valentina Bima, prima Lego Fan Designer italiana, che venerdì 1 novembre dalle 16 alle 18 al Paladediche presenterà in anteprima mondiale il suo set Lego Ideas Il Giardino Botanico.