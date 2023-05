Lega: "Tariffe rifiuti Esentate gli agriturismi"

"Tariffe invariate nel 2024? Guarda caso l’anno delle elezioni amministrative a Capannori. Semmai chiediamo che gli agriturismi siano assimilati alle aziende agricole e che abbiano l’esenzione". E’ quanto affermano i consiglieri comunali della Lega di Capannori, Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso.

"Non riusciamo a capire - sostengono i consiglieri leghisti - come faccia l’assessore Del Chiaro a parlare di tariffe inalterate se il bidone del verde viene fatto pagare 35 euro, se ogni svuotamento ulteriore ai 52 ritiri gratuiti costa 2 euro, se è stata eliminata l’esenzione per i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e soprattutto il trend dei costi variabili è in aumento, per cui dovranno anche aumentare le tariffe il cui ammontare è in funzione del piano finanziario di Reti Ambiente e non del Comune".

"Riteniamo - proseguono i consiglieri della Lega - , che certi spot elettorali celino in realtà un’ulteriore diminuzione della frequenza dei ritiri, come contemplato dal nuovo calendario che prevede il ritiro del multimateriale una sola volta a settimana così come una sola volta a settimana viene fatto il ritiro dell’organico per chi effettua il compostaggio. Ed è proprio questo il dato di fatto inoppugnabile: nonostante ai cittadini sia stato imposto il sacrificio di tenere in casa per una settimana plastica, vetro, materiale organico e di fare il compostaggio che non tutti possono fare per mancanza di spazi (pensiamo a chi vive in appartamento e non ha il giardino) finora le tariffe non sono diminuite".

M.S.