L’educazione stradale torna nelle scuole

Al via a Capannori il corso di educazione stradale nelle scuole per 250 studenti. Le lezioni saranno tenute dagli agenti della polizia municipale in alcune classi quinte delle scuole primarie del territorio.

Si tratta di nozioni teoriche con cui saranno spiegate ai ragazzi, anche con l’utilizzo di materiale multimediale e audiovisivo a cartone animato, le principali regole del codice della strada, il significato dei cartelli e della segnaletica, l’importanza dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e quali sono i comportamenti corretti che pedoni e ciclisti devono tenere sulla strada per garantire la propria incolumità.

"E’ con soddisfazione che dopo la pausa dovuta alla pandemia, annunciamo il ritorno dei corsi di educazione stradale nelle scuole – dice l’assessora alla sicurezza urbana Lucia Micheli – questo è uno strumento importante per garantire la sicurezza di tutti, dal pedone al ciclista, dall’automobilista a chi guida moto e motorini. Riteniamo fondamentale sensibilizzare al rispetto delle regole soprattutto i più piccoli, che sono i futuri utenti. Per questo la nostra amministrazione comunale – ribadisce Micheli – ha deciso di proseguire con questo progetto educativo che va proprio nella direzione di educare le nuove generazioni al rispetto delle regole e all’importanza di tenere comportamenti corretti quando ci si trova in strada per la propria sicurezza e per quella degli altri"

C’era stata una parentesi, dovuta ovviamente all’emergenza sanitaria dettata dal Covid, ma adesso queste attività nelle scuole riprenderanno con una certa frequenza, proprio per stimolare i ragazzi all’apprendimento di regole basilari e magari divertendosi, che poi è la migliore condizione per imparare. Massimo Stefanini