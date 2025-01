“Le stelle e le parole“. Sauro Donati ospite al Centro Chiavi d’Oro

Evocativa come poche altre la parola stelle… E ben lo sanno poeti grandissimi come Virgilio e Dante, Leopardi e Pascoli che ne hanno spesso utilizzato la straordinaria forza di suggestione. Le stelle, però, appartengono anche agli scienziati che da millenni le studiano, le misurano, le organizzano in sistemi, le spiegano. È quanto farà mercoledì 22 gennaio, alle ore 17, Sauro Donati, presidente dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale (Borgo A Mozzano), nei locali del Centro socio culturale “Chiavi d’Oro” in una conversazione sul tema “Le stelle e le parole”, con bellissime immagini del nostro sistema solare, della Via Lattea e di altre lontanissime Galassie, raccontate con appassionata partecipazione da un astronomo noto e competente e una veloce presentazione del suo ultimo romanzo, “I libri di Ssun“. Ingresso libero sino a esaurimento posti.