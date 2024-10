Le Spring in terra umbra. Ferretti: "Sono fiducioso"

Dopo la vittoria all’esordio in regular season nella sfida del Palatagliate contro Golfo, il Green Le Mura Spring scende domani alle 18 sul parquet di Umbertide. Una lunga trasferta contro il roster umbro che arriva dalla sconfitta contro Pielle Livorno per 77-49, con il match già in mano alle labroniche nel primo quarto che si è chiuso sul 21-9 alla prima sirena. Per quanto riguarda Umbertide ci sarà da prestare massima attenzione alla principale bocca di fuoco, Benedetta Cenci, autrice nella gara di Livorno di ben venticinque punti (sette liberi, tre da due e quattro da tre) in 36:41 di utilizzo, ma anche Giulia Braccagni, sempre insidiosa nella costruzione e nel pitturato. Il Green Le Mura Lucca arriva a questo appuntamento forte del bel successo casalingo, che sicuramente ha permesso alle ragazze biancorosse di affrontare questa settimana nel miglior modo possibile. Consapevoli del fatto che tutte le partite saranno molto insidiose e andranno prese sempre con la massima attenzione.

La sfida contro Umbertide sarà inedita, visto che da quest’anno la serie B femminile è diventata interregionale, con l’aggiunta di formazioni umbre e marchigiane, che hanno reso questo girone ancora più competitivo e difficile, ma questo Ferretti ed il suo staff lo sanno bene e per questo cercheranno di preparare ogni sfida con attenzione, come hanno cercato di fare per quella di domani. "Andiamo ad affrontare una partita non facile sotto tutti i punti di vista - commenta coach Ferretti - perché loro giocano in casa, sono giovani e ben allenate. Vengono poi da una sconfitta sonora, quindi vorranno riscattarsi per il morale e per la classifica. Dovremo stare molto attenti affinché la partita vada nei binari giusti già nella prima frazione di gioco. Le ragazze comunque hanno il morale alto, si sono impegnate molto in allenamento, quindi sono molto fiducioso in una buona prestazione".

Alessia Lombardi