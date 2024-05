Le ricchezze del territorio “Funghi e tartufi delle Apuane“

Domani, alle 17, nella sala "Luigi Suffredini" in Piazzetta Ariosto a Castelnuovo, verrà presentato il volume "Funghi e Tartufi delle Alpi Apuane" , edito dal Parco regionale delle Alpi Apuane nella collana Le Guide del Parco, a cura di Angela Cecchini, Roberto Narducci e Francesco Verdigi. Oltre al presidente del Parco Alpi Apuane Andrea Tagliasacchi, saranno presenti Fausta Fabbri dirigente della Regione Toscana e responsabile del settore gestione delle misure per la consulenza, formazione, innovazione per i giovani agricoltori e per diversificazione delle attività agricole e Michele Armanini professore associato del dipartimento di Scienze Veterinarie all’Università di Pisa che presenterà la pubblicazione, insieme agli autori del libro.