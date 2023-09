Le opere di ”Il Nini“ a Pieve Fosciana: esposte all’oratorio di San Giuseppe

Resterà aperta fino a domenica 10 settembre nell’oratorio di San Giuseppe, la mostra "Arte e fede", con esposte, per la prima volta in pubblico, le opere di Espedito Ravani; conosciuto da tutti come "Il Nini". La mostra è stata inaugurata alla presenza del sindaco Francesco Angelini, del pievano don Giovanni Grassi, di don Damiano Bacciri, del diacono Francesco Linari, dell’esperto d’arte e studioso di beni artistici Giuseppe Bernini, della moglie del pittore Matilde Pucci, dei figli, nipoti e pronipoti. Nato a Pieve Fosciana il 19 gennaio 1923, ha sposato Matilde Pucci da cui ha avuto i tre figli Adriana, Vittorio e Franca. E’ stato addobbatore e restauratore di chiese, pittore e muratore e aveva espresso buone capacità grafiche e pittoriche. Ritornato dalla seconda guerra mondiale, aveva abitato al Santuario della Madonnina, di cui è stato custode fino alla morte avvenuta il 7 ottobre 2021.

Dino Magistrelli