"Le multe per errore nella Ztl?. Targhe inserite dalla clinica"

Multe a ripetizione nella ztl pur avendo le necessarie autorizzazioni per recarsi alla clinica Santa Zita: il Comune si sfila e scarica sulla clinica la responsabilità dei ripetuti disguidi denunciati dal nostro giornale. E’ lo stesso assessore alla Polizia Municipale Giovanni Minniti a intervenire dopo che più utenti della clinica si sono visti recapitare multe per l’accesso alla ztl necessario per arrivare alla sede della clinica.

"E’ un problema annoso, già all’attenzione dell’amministrazione – dichiara il vice sindaco Giovanni Minniti - Abbiamo sollecitato più volte, anche recentemente, i referenti della clinica di Santa Zita per una maggiore attenzione nella trascrizione delle targhe, onde evitare disagi ai cittadini. I verbali relativi a inserimenti errati delle targhe, in accordo con la Prefettura, vengono comunque immediatamente archiviati". La clinica di Santa Zita, ricordano a Palazzo Orsetti, in accordo con l’amministrazione comunale, dispone infatti di capacità di inserimento autonomo nella white list della ZTL e sono stati frequenti negli ultimi anni i ricorsi dei cittadini per le multe pervenute.

C’è poi la questione a dir poco sgradevole, per non dire incredibile, dello scarico dei 15 euro delle spese di notifica della multa sulle spalle dei cittadini che pure avevano diritto a entrare con il veicolo e che si sono visti togliere la multa. "Riguardo alla spesa di 15 euro da corrispondere al momento del ricorso – si legge nella nota di Palazzo Orsetti – l’amministrazione precisa inoltre che questi sono i costi sostenuti per la notifica del verbale, a carico dei cittadini solo in caso di errore di trascrizione della targa al momento dell’arrivo in clinica. Nel caso di errore imputabile all’amministrazione, alla Polizia Municipale o a Metro srl, le spese di notifica non vengono infatti addebitate ai cittadini".