Le magie di “Lucca Classica“. Sollima stasera al Giglio con il Concerto perduto

A “Lucca Classica“ oggi è il giorno del Concerto perduto di Giovanni Sollima. Ma anche di originali omaggi al genio di Giacomo Puccini, del talento di giovani musicisti e di conversazioni sulla musica nei luoghi più suggestivi della città. Il primo appuntamento, alle 10, è la visita alla dimora di Puccini a Celle di Pescaglia: un percorso storico-musicale a cura di Gabriella Biagi Ravenni e Fabrizio Giovannelli. Chi vuole rimanere dentro le Mura, invece, alle 10,30 potrà ascoltare una delle più affascinanti sonate di Mozart proposta in Sala Ademollo da Alberto Bologni al violino e Giovanni Bietti al pianoforte. Una graphic novel sulla vita di Giacomo Puccini, pubblicata in occasione del centenario, verrà presentata alle 11 in San Micheletto dagli autori Roberto Iovino e Nicole Olivieri; alla stessa ora, l’ensemble di violoncelli e l’orchestra d’archi con coro del liceo musicale Passaglia nella chiesa dei Servi. Alle 12 in Sala Ademollo il Quintetto Lucensis per incorniciare la vicenda di Tosca raccontata da Scarpia in un’originale piéce firmata da Nicola Fanucchi; nella chiesa di San Salvatore, in contemporanea, si esibirà su note di Chopin, Schubert e Rachmaninov, il giovane pianista Matteo Bussi.

Nel pomeriggio un altro anniversario, i dieci anni dalla morte del maestro Claudio Abbado, celebrato dall’uscita del libro di Angelo Foletto “Ho piantato tanti alberi“: alle 15 in sala Ademollo l’autore dialoga con Oreste Bossini. Intanto nella chiesa di San Salvatore accoglieranno le note di due flautisti, allievi al conservatorio cittadino, Davide Del Freo e Selene Silicani. Tris di appuntamenti alle 16. Al Museo nazionale di Villa Guinigi le immagini di adorazione mariana faranno da sfondo alle note della melica devozionale tra il XII e il XV secolo proposta da Linda Severi al flauto dritto e da Stefano Albarello con canto, citola e liuto; in San Francesco la Filarmonica Luporini di San Gennaro renderà omaggio a Giacomo Puccini; all’auditorium Boccherini fotografie di Lucca e composizioni originali dell’oggi si incontreranno in “Scatti sonori“, appuntamento realizzato dal master Mai (musica applicata all’immagine). Il pianoforte di Maurizio Baglini tornerà a risuonare alle 16,15 in sala Ademollo insieme al violoncello di Silvia Chiesa per Strauss e Respighi.

Alle 17 all’Oratorio degli Angeli custodi musiche di Giacomo Senior, Antonio, Domenico, Michele e Giacomo. Alle 17 Niccolò Corsaro, allievo della classe di viola di Agostino Mattioni al Boccherini, eseguirà una sonata di Hindemith insieme a Lorenzo Corsaro al pianoforte nella chiesa di San Salvatore. Alle 18 nella cattedrale di San Martino i violini di Ardinghi e Bologni dedicheranno un omaggio alle vetrate del duomo del pittore Giuseppe Ardinghi. Il Quartetto Lilium alle 18,15 riserverà al pubblico del Puccini Museum un’antologia di brani del maestro. Il pianista Pierpaolo Buggiani alle 18,30 in San Salvatore per Chopin, Beethoven e Rachmaninov.

Gran finale al Teatro del Giglio alle 21,15 con Giovanni Sollima (foto), che torna con un nuovo e personalissimo viaggio all’insegna della contaminazione fra i generi insieme al violinista Federico Guglielmo e all’orchestra Il Pomo d’Oro: uno straordinario lavoro di montaggio di frammenti di Tartini, Vivaldi e dello stesso Sollima.