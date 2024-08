Le iniziative per le persone con disabilità

Sarà una Notte Bianca dai mille eventi ma anche a misura di chi ha delle disabilità. Durante l’evento organizzato da Confcommercio, saranno due gli appuntamenti destinati a chi deve fare i conti con handicap fisici. Il primo, rivolto ai non udenti, sarà un concerto in piazza San Giusto, previsto per le ore 21,15. In piazza ci saranno due pedane sensoriali, una delle quali fornita dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, che insieme alla proiezione delle parole consentiranno anche a chi non sente di godersi in qualche modo la musica. L’altro appuntamento è invece destinato ai non vedenti: alle ore 19 sarà organizzata una visita a Palazzo Guinigi alla mostra di Cartasia con una esperienza sensoriale sulle opere in esposizione (prenotazionI all’Ufficio turistico di piazzale Verdi).