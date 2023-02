Le cicogne di Porcari sono tornate a “casa“

Ormai sono diventati ...inquilini fissi. Stagionali. Forse con qualche giorno di anticipo, ma a Porcari sono ricomparse le cicogne. Da anni, ormai, ciò rappresenta un piccolo evento. Considerati uccelli beneauguranti perché annunciano l’arrivo della primavera, simboleggiano la prosperità e hanno sempre un pubblico numeroso. E’ una famiglia che occupa un piccolo cesto che fu posizionato lì appositamente. Tra gli aficionados anche il sindaco, Leonardo Fornaciari il quale ha commentato: "La cicogna è tornata ad abitare il suo nido, vicino alla Cooperativa l’Unitaria. Il "terrazzino" sulla sommità del palo della linea elettrica sta rappresentando al meglio la sua funzione di casa. Andiamola a vedere la nostra cicogna e magari portiamoci pure i più piccolini, i bambini, ma cerchiamo di rispettarla. In questo modo continuerà a farci compagnia".

In effetti da anni questi animali ritornano nello stesso punto, in quel nido allestito tempo fa su un palo della pubblica illuminazione, con i tecnici Enel che allestirono questo piccolo rifugio. In tanti arrivano per scattare foto.

M.S.