Le cento fattorie romane. Progetto per riqualificare l’area

Nuovi pannelli di segnalazione, telecamere di sicurezza, accordo per la manutenzione dell’area. Grazie ad un finanziamento del Ministero della cultura, la Soprintendenza Abap per le province di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con il Comune di Porcari, l’Oasi Lipu Massaciuccoli e l’associazione Arké archeologia sperimentale, ha realizzato un progetto per la protezione del valore naturale, storico e paesaggistico dell’area conosciuta come delle 100 fattorie romane, nel bacino dell’ex lago di Sesto. L’accesso è su via del Rogio, in località Fossa Nera. "Il nuovo percorso delle 100 fattorie romane – commentano il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, e l’assessora Eleonora Lamandini – è l’esito di un progetto che permetterà di riscoprire un luogo di grande valore, storico e naturalistico, per la nostra comunità. Ci saranno visiter a tema. L’area è stata oggetto di un’attenta cura e manutenzione da parte del Comune al fine di garantire un’esperienza piacevole e sicura per tutti".

L’area dell’ex lago di Sesto, benché a breve distanza dal comprensorio industriale di Porcari e Capannori, esprime un ambiente che ancora oggi conserva una rara testimonianza di paesaggio antico. Il percorso delle 100 fattorie romane è concepito come una passeggiata multitematica. La narrazione è affidata a tredici pannelli, composti da testi, immagini e qr code di approfondimento, distribuiti su circa 3 chilometri.

Ma.Ste.