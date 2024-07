Le case a 1 euro finiscono sul Times: "Enorme pubblicità per il territorio"

"Le case a 1 euro della Toscana hanno salvato il sogno rurale dell’Italia?". Questa la domanda cruciale che di per sé contiene già una risposta eloquente e fa da titolo al bell’articolo di James Imam, giornalista del Times e del Sunday Times, inviato speciale del suo giornale a Fabbriche di Vergemoli per intervistare il sindaco Michele Giannini, fautore del progetto anti spopolamento "Case a 1 euro".

Un reportage completo, quello appena pubblicato sul Times, che rende giustizia a un territorio dalle enormi potenzialità, dalla rara bellezza naturale e ambientale, che sembra guardare altezzosa il brulicare umano dall’alto delle sue cime montane dal potente fascino attrattivo. Una terra bagnata dall’irruenza delle acque dei suoi torrenti, spesso fonte di divertimento per appassionati di sport e avventura, arricchita dalla sua vita sotterranea con grotte tra le più importanti d’Europa e altre ancora da scoprire.

Questo e molto altro ha cercato di trasmettere il sindaco Michele Giannini nel raccontare e promuovere il territorio passando attraverso il progetto, contro lo spopolamento, delle case a 1 euro, spunto di partenza per sempre nuovi contatti, legami e investimenti destinati alla crescita economica e sociale del piccolo e vitale comune della Garfagnana. James Imam è stato indirizzato verso qualche esempio concreto della rigenerazione in atto e ha potuto conoscere anche la nuova attività di ristorazione avviata da Gabriele Pistolesi e Carolina Tagliaferri nel contesto di Palazzo Roni i due giovani di Livorno che hanno scoperto questa terra, se ne sono innamorati e hanno deciso di costruirci le basi per il loro futuro. "Il progetto case a 1 euro nel nostro Comune è attivo dal 2006, anche se fino al 2015 era rivolto principalmente alle aziende edili - spiega il sindaco Giannini - . In seguito ad una grande richiesta da parte di cittadini di tutto il mondo, abbiamo aperto l’iniziativa anche ai privati. Abbiamo poi assistito alla nascita di una comunità di stranieri che fa sentire il suo ‘peso’, visto che gli abitanti sono circa 700".

Il plauso per l’iniziativa arriva anche dal segretario di Presidenza e deputato FdI Riccardo Zucconi: "Il sindaco di Fratelli d’Italia Michele Giannini, veterano della macchina comunale e da sempre attento alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti, ha fino da subito accelerato perché questa iniziativa si potesse concretizzare, con l’obiettivo di contribuire alla rinascita di piccoli borghi e alla conservazione del patrimonio culturale italiano".

Fiorella Corti