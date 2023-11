Le antiche miniere al Museo

Il 30 novembre, alle 21, nella sede del Museo, in via Ducale 4, a San Michele di Piazza al Serchio, per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba, Marco Bonini, esperto di storia locale, parlerà delle vecchie miniere di Fornovolasco. È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, sia online, prenotandosi al link: https:bit.lygiovedinovembre23.

Bonini, dopo un focus sulle attività di speleologia nelle cavità artificiali, illustrerà la realtà delle miniere di Fornovolasco ripercorrendo i cambiamenti che le hanno interessate dal Medioevo al periodo rinascimentale, considerato un "momento d’oro" per l’estrazione e la lavorazione del ferro, dal ’700, con l’evoluzione tecnica delle attività estrattive, fino al loro successivo utilizzo nel corso del ’900. La trattazione sarà accompagnata dalle letture, da parte di Manola Bartolomei, di alcune leggende sulle miniere di Fornovolasco.

Bonini, residente a Fosciandora, è stato tra i soci fondatori dello Speleoclub Garfagnana negli anni ’80 e dell’Associazione Buffardello Team nel 2001. Con questa ha operato in diversi campi di ricerca, tra cui la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, la tradizione popolare, la ricerca storica sul territorio, specialmente lo studio dell’estrazione e della lavorazione del ferro a Fornovolasco e conseguentemente nella Valle del Serchio. Ha partecipato alla prima e alla seconda edizione del Congresso Nazionale di Archeologia del Sottosuolo (Bolsena 2005, Orte 2007), firmando insieme a Cristian Biagioni gli interventi "Le miniere medioevali e la lavorazione del ferro a Fornovolasco" e "Le miniere del Trimpello".

Dino Magistrelli