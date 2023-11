L’azienda dei rifiuti ricorda la rata Taric “Pagamento entro oggi“

Sistema Ambiente ricorda a tutti gli utenti che la scadenza del pagamento della seconda rata della Taric è il 16 novembre 2023, quindi oggi. Le fatture sono già state inviate ai cittadini che usufruiscono del servizio. In caso di smarrimento, è possibile richiedere un nuovo invio scrivendo una mail a [email protected] indicando il nome dell’intestatario del contratto, il codice contribuente e l’indirizzo. In alternativa è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio tariffa, contattando il numero verde 800.275445 o lo 0583.33211. L’ufficio è aperto il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13. Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca. Numero Whatsapp: 333.6126757.