Lavori pubblici a Porcari. Obiettivo ciclopedonale ed ex Consorzio Agrario

Riqualificazione ex Consorzio Agrario e una nuova ciclopedonale. Sono i prossimi obiettivi del Comune di Capannori in tema di lavori pubblici per i quali è stata attivata la richiesta di finanziamenti nell’ottica del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. La conferma arriva dalla delibera di giunta numero 108 che descrive la procedura. Attraverso la domanda di accesso alle linee di erogazione delle risorse comunitarie, PNRR, il Municipio di piazza Moro vuole sistemare l’ex Consorzio Agrario del capoluogo, (immobile che diventerà Residenza Artistica e che sarà intitolato a Maria Pia Bertolucci, di recente acquisito al patrimonio comunale per elevare l’offerta culturale) e alimentare il numero di ciclopedonali per la mobilità sostenibile, creando un sistema di interconnessione sul territorio tra quelle esistenti e creandone di nuove secondo un definito Piano di Sviluppo. Quasi quattro milioni e mezzo per due opere di notevole impatto.

Il dettaglio economico è il seguente: per la riqualificazione del fabbricato ex Consorzio c’è un contributo da Regione Toscana e uno da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per quest’opera servono un milione e 300 mila euro, per la ciclopedonale due milioni e 805 mila. I tempi. Sarà pronta, una volata espletato l’iter, in 18 mesi la Residenza Artistica. Due anni e mezzo per la ciclabile di via Paolinelli. Tra l’altro questa infrastruttura si collega all’obiettivo della cosiddetta "Bicipolitana",come per l’area produttiva di Guamo dove il percorso dedicato alle biciclette sarà ad anello e per una lunghezza di circa due chilometri partirà dalla sede dell’Agenzia delle Entrate per poi percorrere via di Vorno, un tratto di via di Coselli e via Stipeti, via di Campitello, via di San Pieretto e via di Sottopoggio. Sarà indicata da un’apposita segnaletica e in alcuni tratti correrà su entrambi i lati della carreggiata, mentre in altri solo su di un lato. Con quest’opera, inoltre, migliorerà la sicurezza stradale. Ma conditio sine qua non è la necessità di attivare, attraverso i canali conosciuti, la possibilità di arrivare alle risorse europee, come altre volte il Municipio di piazza Moro ha dimostrato di saper intercettare.

Massimo Stefanini