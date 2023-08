Lavori nelle scuole del territorio Ecco la mappa degli interventi

E’ corsa contro il tempo per concludere i lavori avviati in tutte le scuole del territorio e per far tornare gli studenti sui banchi e trovare aule in ordine al suono della prima campanella. Da dopo Ferragosto, il Comune di Capannori ha infatti programmato un denso calendario di verifiche e interventi nelle scuole di ogni ordine e grado: dell’infanzia, nelle primarie e nelle medie per assicurare il buon funzionamento delle strutture e soprattutto per far trovare tutto pronto al rientro di studenti, professori e personale non docente.

"La macchina comunale è già all’opera per assicurare la regolare ripartenza delle lezioni dal punto di vista degli immobili - spiega l’assessore alla Scuola, Francesco Cecchetti - . Accanto alle verifiche di routine, si stanno realizzando diversi interventi specifici in tutti i plessi, per andare a risolvere piccole situazioni che ci sono state segnalate dai dirigenti scolastici. La scuola è una priorità, e noi siamo al fianco degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, con l’obiettivo di far trovare tutto pronto per il 15 settembre".

Accanto al check-up che sarà eseguito in ogni struttura, saranno messi in campo circa 146mila euro di lavori per migliorare la vivibilità di aule e mense in numerose scuole.

In particolare i cantieri sono partiti nella scuola primaria di Gragnano, San Colombano e alla scuola primaria di Lammari che saranno interessate da interventi di risanamento e imbiancatura interna; la primaria di Lammari e quella di San Ginese vedranno l’abbattimento di una parete per realizzare aule più grandi; la scuola dell’infanzia di Marlia sarà oggetto di rifacimento della pavimentazione di un’aula; nella scuola media di San Leonardo in Treponzio sarà effettuato un intervento di manutenzione per il ripristino della guaina impermeabilizzante della copertura; nella palestra di Lammari verrà risanata una parete con una nuova imbiancatura.

Per il primo giorno di scuola tutte le aree esterne a corredo degli edifici scolastici si presenteranno in perfetto ordine con l’erba tagliata.