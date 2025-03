Lavori in corso per Santa Maria Nera e la Biblioteca Statale

L’allarme era scattato intorno alla metà di gennaio quando la chiesa di Santa Maria Corteorlandini, o Santa Maria Nera, era stata chiusa al pubblico per rischio crollo. La decisione era stata presa dalla Prefettura competente in merito visto che, a differenza delle altre, questa chiesa appartiene allo Stato e non alla Diocesi. La sua storia è strettamente legata ai Chierici Regolari della Madre di Dio, la congregazione fondata nel 1574. I lavori, d’accordo con la Soprintendenza, ora sono finalmente iniziati e riguarderanno anche la biblioteca statale chiusa anch’essa da alcune settimane.