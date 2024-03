Lavori in arrivo all’acquedotto in via di San Ginese

Saranno sostituiti 650 metri di condotte e risanati circa 40 allacci. Acque Spa, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Capannori, da giovedì 21 marzo è pronta ad avviare il cantiere per la sostituzione di un importante tratto di condotta in via di San Ginese, nel tratto tra la scuola e la chiesa. Un’opera attesa dai residenti visti i ricorrenti guasti e programmato anticipando i previsti lavori di asfaltatura della via da parte del Comune. Nei prossimi giorni si svolgerà una assemblea pubblica promossa dal Comune per illustrare l’intervento ai cittadini. Verrà posata una nuova tubazione in ghisa, materiale più resistente, per un investimento di oltre 200mila euro.

Ma.Ste.