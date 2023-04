Lavori fermi alla stazione di Fornoli Problemi di viabilità e di parcheggi

Procedono a rilento i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Fornoli, anzi per essere più precisi da alcuni mesi sono proprio bloccati. Il progetto è nato da un accordo stretto tra l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca con le Ferrovie dello Stato e la Provincia di Lucca, con contributo della Regione Toscana di 245mila euro.

Questo dovrebbe essere il primo passo di un progetto più generale che contempla la valorizzazione della stazione di Fornoli in sinergia con le stazioni di Piazza al Serchio, Minucciano e Castelnuovo Garfagnana al fine di creare un centro informatico sulla tratta Lucca-Aulla per la promozione turistica della Media Valle e della Garfagnana.

Come detto, tuttavia, la realizzazione di questo progetto sta segnando il passo con i lavori sospesi ormai da qualche mese, praticamente rimasti a metà dell’opera.

Questo stato di cose sta creando inevitabilmente disagi, sia per la mancanza di parcheggi adeguati nel piazzale della stazione stessa, occupato in parte dal cantiere, mentre sono fermi gli stalli che dovrebbero sorgere al lato della piazza. Molte le proteste tra gli abitanti del luogo.

La situazione, inoltre, complica anche il regolare svolgimento commerciale della vicina "Lavanderia Donati", che vede a volte i suoi spazi vitali nei pressi dello stabilimento occupati da auto private in sosta, che ostacolo la movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita.

Problemi anche per il transito degli autobus di linea, costretti a girare in uno spazio ristretto, con il rischio concreto di causare danni alle macchine.

Nei giorni scorsi, alla luce di quanto detto, ha compiuto un sopralluogo sul posto, incontrando anche la popolazione, il consigliere comunale dell’opposizione Claudio Gemignani, che denuncia appunto una situazione ormai insostenibile, che, a causa dei ritardi nei lavori, sta mettendo a disagio la popolazione locale.

"Tutto alla stazione da il senso di uno stato di desolazione – commenta Gemignani – sia per la gente che ci abita, ma anche pensando che dovrebbe essere il nostro biglietto da visita per chi giunge con il treno a Bagni di Lucca. Dicono siano finiti i soldi? Sarebbe grave se così fosse, in ogni caso chiediamo che i lavori terminino almeno entro la fine dell’estate".

Marco Nicoli