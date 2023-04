Lavori del ponte all’Abate: dubbi sui tempi

Progetto per la sistemazione e messa in sicurezza del ponte all’Abate da rivedere. L’opera è inserita sul confine fra Valdinievole e Lucchesia, amministrativamente sul territorio del comune di Pescia, ma con notevoli ripercussioni sulla Piana e sul suo tessuto industriale. L’infrastruttura, a breve distanza da Villa Basilica ad esempio, è al centro di un sistema viario che significa il passaggio dei mezzi, anche quelli medi o pesanti, verso le cartiere della zona e non solo, anche altre attività produttive.

Il progetto della Provincia di Pistoia presenta un problema su tutti: i tempi. Tra i nove e i dodici mesi per la realizzazione dei lavori sono considerati eccessivi. Quando, facendo un raffronto, quelli sul viale Europa a Marlia, per acquedotto e fognature, un cantiere in movimento lungo diversi chilometri, è durato meno di dieci mesi. Le ricadute negative riguarderebbero tutto il territorio, teatro di una continua osmosi di persone e servizi, fra Piana di Lucca e provincia di Pistoia. Uno scenario che potrebbe portare alla chiusura di una serie di attività economiche e commerciali che assesterebbe un altro colpo mortale all’occupazione della zona e alle sue prospettive future. Per questi motivi è in partenza una richiesta ufficiale di incontro alla Provincia di Pistoia. Richiesta che sarà anche girata ai vertici della Regione e agli organismi a vario titolo coinvolti in questa situazione.

Ma. Ste.