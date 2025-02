Lavori alla copertura della piscina. E presto una nuova vasca all’aperto

Lavori di miglioramento tecnico funzionale subito, nel 2025, e una seconda vasca all’aperto per il futuro. Questo il programma per la piscina comunale di Capannori. Il primo step consentirà alla copertura dell’impianto di sopportare una eventuale nevicata, (si ricorderà il crollo del palasport di San Siro nel 1985 a Milano), poco probabile alle nostre latitudini, è vero, ma le nuove normative prevedono una serie di misure per determinare la resistenza a certi carichi di energia potenziale, data dal peso della neve e dall’altezza dell’immobile. Questo intervento verrà eseguito con la struttura che rimarrà regolarmente aperta per le attività degli utenti. Si tratta dell’ultimo step dopo i quattro lotti di opere che sono stati portati a termine negli anni non senza fatica a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e della rescissione del contratto con la ditta che aveva vinto l’appalto.

L’opera è prevista nella seconda parte o alla fine del 2025, contenuta nel programma triennale delle opere pubbliche, con 300 mila euro di investimento. Nel frattempo, con una determinazione dello scorso 11 febbraio, è stato affidato l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico-economica, con annessa copertura finanziaria. Una volta completata la totale sistemazione interna, partirà l’obiettivo per realizzare, in un terreno adiacente di proprietà del Municipio, una vasca all’aperto, da utilizzare ovviamente in estate. Si andrebbe a completare il polo sportivo, visto nell’arco di pochi metri ci sarà al Cittadella dello sport (inaugurazione a giugno, con stadio, pista di atletica, ski roll, spazio per ciclismo su pista ed altro), con lo skate park accanto e con la piscina esterna che diventerà un punto di aggregazione e di relax, con ombrelloni e punti di ristoro. L’impianto è attualmente utilizzato anche da molte società che fanno allenare i loro atleti per lo sport agonistico. Arrivano molti utenti anche da fuori, è l’unico impianto presente in tutta la Piana, posizionato in zona baricentrica, con persone che arrivano dalla Valdinievole, dal comprensorio del cuoio ed oltre. C’è anche l’opportunità di fare terapie riabilitative o sfruttare i benefit che alcune aziende reglaano ai propri dipendenti. Previste anche diverse iniziative per il futuro, quando si potrà sfruttare l’adiacente Cittadella dello sport.

Massimo Stefanini