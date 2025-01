Lavori al cimitero. Più sicurezza e decoro

Sistemazione, sicurezza, dignità e decoro. Sono gli obiettivi con cui partiranno nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero ‘vecchio’ di via Romana ovest a Porcari. L’intervento, che interessa il corpo centrale, sarà realizzato grazie a un investimento di 70mila euro stanziato dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza della edificio e migliorarne il decoro.

I lavori riguardano il risanamento delle strutture in cemento armato che mostrano, ad oggi, segni di deterioramento dovuti all’ossidazione dei ferri di armatura sottostanti. Un problema che si verifica quando è insufficiente lo strato di calcestruzzo che protegge le armature metalliche e l’acqua piovana, riuscendo a infiltrarsi senza difficoltà, innesca le reazioni chimiche che portano alla formazione di ruggine. Il conseguente aumento del volume dei ferri di armatura provoca quindi crepe e distacchi nel calcestruzzo, con potenziali rischi per la sicurezza di chi frequenta l’area.

L’intervento di manutenzione prevede la pulizia delle superfici deteriorate, la rimozione delle parti in cemento danneggiate e il trattamento protettivo delle armature metalliche. Una volta ripristinate le strutture, le superfici saranno rifinite con malte speciali e protette con una pittura finale per garantire maggiore resistenza nel tempo. Sono inoltre previsti lavori di tinteggiatura delle parti intonacate e la manutenzione degli elementi metallici, come corrimano e parapetti.

"Con questo progetto – dichiara il sindaco Leonardo Fornaciari, – l’amministrazione comunale di Porcari dimostra ancora una volta attenzione verso il patrimonio pubblico e le esigenze dei cittadini. Cercheremo di ridurre al minimo il disagio".

M.S.