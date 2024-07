Lavori a scuola, la primaria trasloca. Gli studenti di Massa Macinaia in un immobile dell’Asl a Carraia

Niente prefabbricati. I lavori di riqualificazione alla primaria di Massa Macinaia non finiranno per metà settembre, per la prima campanella e allora gli alunni, 133, potranno essere ospitati in un immobile a Carraia che sarà invece pronto dopo adeguata sistemazione. Il Comune di Capannori, grazia a un accordo con l’azienda Asl, utilizzerà gli spazi al piano terra dell’immobile sito a Carraia, in via di Tiglio, di proprietà dell’azienda sanitaria. Entro un paio di settimane, infatti, prenderanno il via gli interventi per la sistemazione di questi spazi, sia interni che esterni.

"Siamo riusciti a gestire una situazione complessa nel modo migliore - afferma l’assessora all’Edilizia scolastica, Ilaria Carmassi - . I lavori di adeguamento all’edificio di Carraia si concluderanno prima dell’inizio della scuola. E così daremo ai nostri bambini e alle nostre bambine aule in un immobile vero, dotato di parcheggio, giardino e aule molto luminose e grandi. Nel frattempo realizzeremo gli interventi Pnrr sulla scuola di Massa Macinaia, restando in un tempo limitato di lavori, in modo che nei primi mesi del 2025 gli alunni possano tornare nella loro scuola, finalmente sistemata. Gli spazi di Carraia, invece, resteranno a nostra disposizione".

L’intervento di riqualificazione della scuola primaria di Massa Macinaia è finanziato con fondi Pnrr per un importo di 1 milione e 600mila euro. Per quanto riguarda la scuola primaria di Massa Macinaia, i lavori si articolano su tre livelli. Adeguamento sismico: una serie di interventi per migliorare la resistenza dell’edificio nei confronti di eventuali eventi sismici. Si prevede la demolizione del solaio di copertura di tutto l’edificio e del solaio di sottotetto della parte più vecchia del fabbricato, con costruzione di nuovo solaio in acciaio e lamiera grecata. E’ previsto poi il consolidamento delle murature mediante intonaco armato con fibre sui due lati e connettori passanti.

Efficientamento energetico: per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni termiche ed impiantistiche del fabbricato è previsto il rifacimento del pavimento del piano terra che sarà isolato tramite la stesura di un massetto termico di spessore di 25 cm. Il solaio esterno sarà coibentato con l’apposizione di un pannello sandwich e sarà inoltre protetto dagli agenti esterni attraverso la posa di pannelli in lamiera.

A livello impiantistico sarà mantenuta l’attuale caldaia, revisionando il solo impianto di distribuzione e di emissione, rimuovendo e sostituendo le tubazioni e i radiatori esistenti. Saranno inoltre sostituiti tutti gli infissi, con l’installazione di nuovi in pvc. Sarà realizzato un nuovo impianto antincendio con idranti, vasca di accumulo, gruppo pompe, segnaletica e centrale antincendio. Previsto infine, il rifacimento della parte idrica e sanitaria.

Massimo Stefanini