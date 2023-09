Laurea per il cartario. Il primo ‘dottore’ trova lavoro già prima di discutere la tesi

Lucca, 2 settembre 2023 – Si chiama Ayoub Fakhry arriva dal Marocco e ha 30 anni, il primo studente laureato nel nuovo corso di laurea magistrale in “Technology and Production of paper and cardboard”, promosso dal Dipartimento di Ingegneria civile ed industriale dell’Università di Pisa.

Il giovane, già ingegnere biomedico, si è laureato con una tesi sui materiali a base cellulosica proposti per applicazioni nel settore dell’imballaggio, in particolare quello alimentare, tema di grande interesse per le cartiere a fronte delle recenti normative che mirano a ridurre l’impiego della plastica nel settore alimentare. Titolo della tesi, “Cellulose based substrates for innovative coating: application, properties, and recycling strategies”, che ha visto come supervisora la prof.ssa Patricia Cinelli e come correlatori il prof. Andrea Lazzeri (Planet Bioplastics) e il prof. Markus Schmid dell’Università di Albstadt-Sigmaringen (Germania).

«Con una perfetta conoscenza sia della lingua italiana sia di quella inglese, oltre alle competenze specifiche acquisite nel biennio – si legge in una nota di Celsius – Fakhry ha concluso il suo percorso di studi con un contratto a tempo indeterminato già ottenuto da un’importante azienda del settore mesi prima del conseguimento del titolo".

A motivare la scelta è proprio Ayoub Fakhry: "La mia scelta è caduta su questo corso nella speranza che portasse ad una concreta opportunità lavorativa ed è quello che è successo, così ho iniziato a lavorare prima di terminare la tesi". Per il giovane laureato, " il punto di forza di questa laurea è la presenza di docenti aziendali che indirizzano già al mondo del lavoro ed è un valore inestimabile". Soddisfazione per il primo traguardo raggiunto anche dal presidente del corso, professor Marco Frosolini che si è congratulato con lo studente.

«La tesi – spiega la relatrice Patrizia Cinelli – si è svolta su due laboratori (Università di Pisa, e Albstadt-Sigmaringen in Germania) con la collaborazione di due aziende, la Graphic Packaging e Planet Bioplastics, affrontando temi di ricerca i su due progetti europei in corso, il“Recover” per l’attività relativa alla valorizzazione di sottoprodotti generati nel progetto (chitosano e chitina da insetti, a paragone con quella da crostacei), e “Preserve” per lo sviluppo di coating sostenibili (base cellulosa, proteine) e le strategie per la rimozione del coating e riciclaggio del substrato cellulosico a fine vita". Il corso di laurea magistrale, riservato a laureati in ingegneria, si tiene nelle aule della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in via S.Micheletto, 3. Info alla pagina Facebook epc.masterdegree, e al sito www.epc-masterdegree.it, oppure alla segreteria didattica di Lucca a Celsius ( 0583/469729).

M.G.