L’attore Claudio Bisio incontra il pubblico in San Girolamo

Il comico e attore Claudio Bisio, incontra il pubblico oggi alle 18, eccezionalmente al Teatro San Girolamo, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Dopo il successo dell’appuntamento con Silvio Orlando della scorsa settimana, ancora un grande nome per il ciclo degli “Incontri con gli attori” organizzati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca. Bisio protagonista, insieme ai musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino, dello spettacolo “La mia vita raccontata male“ su testi di Francesco Piccolo, per la regia di Giorgio Gallione, in scena al teatro del Giglio fino a domani, dialogherà con il pubblico, moderato da Cataldo Russo.