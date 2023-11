L’atmosfera del Natale. Barga si illumina

Tutto pronto a Barga per gli eventi di Natale 2023. Le prossime settimane vedranno un ricco calendario di eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con le tante associazioni e le tante attività del territorio. Gli eventi sono stati resi noti ieri: mercatini, spettacoli, villaggio di Natale, presepi, appuntamenti enogastronomici e molto altro ancora: una serie di iniziative che coinvolgono tutta la cittadinanza e le diverse fasce d’età nella celebrazione del periodo più magico dell’anno. Si parte sabato 2 dicembre con l’inaugurazione del "Christmas Village" di Fornaci di Barga (che durerà per tutti i fine settimana di dicembre con ultima data prevista per il 5 gennaio). Tutte le domeniche di dicembre, invece, dalle 14, grandi e piccini sono invitati alla Casina della Befana a Pegnana. Il 7 dicembre arriva invece a Barga il Doppio dell’Immacolata Concezione, uno dei momenti tradizionali e storici più belli, emozionanti e attesi dalla comunità barghigiana. Dall’8 al 10 dicembre ancora spazio a "Barga in Cioccolato", mentre l’8 dicembre, in occasione dell’Immacolata Concezione, si terrà a Fornaci di Barga la Marcia dei Babbi Natale.

Si continua il 10 dicembre, alle 18 al Teatro dei Differenti, con il concerto di Natale condotto dal Maestro Massimo Salotti. La magia dell’atmosfera natalizia animerà anche piazza Pascoli, a Barga, il fine settimana del 16 e 17 dicembre, insieme alla ProLoco Barga, con "Natale a Barga", tra mercatini e attività per bambini, mentre mercoledì 20, al Teatro dei Differenti, un bel concerto gospel. Il mese di dicembre si conclude sabato 23 con il tradizionale Presepe Vivente, nel centro storico di Barga.