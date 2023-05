Latino e hi-tech intesa perfetta Esedra ne parla

Tradizione e innovazione, binomio perfetto. E il latino diventa “motore“ del percorso scolastico bilingue del Gruppo Esedra. Si terrà sabato 19 maggio dalle 15.30 in Sala Ademollo di Palazzo Ducale, organizzato appunto da Gruppo Esedra Leading Education, un evento espressamente funzionale ad esplorare le relazioni tra la tradizione classica e l’innovazione nel mondo dell’istruzione e della formazione, in particolare per quanto riguarda l’integrazione del latino come parte di un percorso bilingue. Lo studio del latino alle scuole medie offre numerosi benefici: migliora le capacità linguistiche, offre una panoramica sulla storia dell’umanità e aiuta a sviluppare abilità di pensiero critico e di problem solving. È un’opportunità per sviluppare una comprensione più profonda del passato, della cultura e della società.

Sarà presente la dott.ssa Carmela Palumbo (nella foto) Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Miur, il direttore Generale Miur della Toscana dott. Ernesto Pellecchia, la dott.ssa Donatella Buonriposi Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa, oltre ad altri relatori. “In un mondo sempre più globale e interconnesso, lo studio del latino alle scuole medie rappresenta un’opportunità per i giovani studenti di sviluppare una comprensione più profonda del nostro passato, della nostra cultura e della nostra società – è la riflessione di Esedra – . Il latino non è solo una lingua antica, ma una fonte di conoscenza che può arricchire le vite degli studenti e prepararli per il loro futuro, proprio come la conoscenza della lingua inglese“.