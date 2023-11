”L’arte dei fumetti con la cucina”. Lo chef stellato Cristiano Tomei spiega la ricetta di “Foodmetti“

Cucina e fumetto, due cose così distanti e all’apparenza differenti ma che, ai Lucca Comics&Games 2023, si incontrano in un connubio perfetto. Tutto questo è "Foodmetti – Artisti delle Tavole", il format nato da un’idea del disegnatore Giuseppe Camuncoli, dello chef Cristiano Tomei, dello scrittore gastronomico Carlo Spinelli, Marco Marastoni, Andrea G. Ciccarelli e di Chester B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel Comics dal 2017. Nelle ex Scuderie Ducali in Piazza San Romano le eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico si incontrano con una serie di live cooking, presentazioni, un’area ristoro con le ricette esclusive dello chef Tomei e tantissimi ospiti.

Una ricetta perfetta che mette in relazione due speciali ingredienti che raramente vengono accostati nel solito piatto, quello del fumetto e quello della cucina, entrambi in grado di avvicinare, di creare preziosi momenti di condivisione e di regalare momenti unici a chi gode delle loro bellezze.

"Foodmetti è una novità che è in grado di combinare l’arte dei fumetti con la cucina – commenta lo chef stellato Cristiano Tomei, anche presidente del progetto - Il fumetto e la cucina sono due elementi all’apparenza molto diversi ma che sono invece accumunati da molte cose. Il fumetto è un’arte fruibile, una forma artistica che si rifà alle incisioni rupestri della preistoria, un’arte che racconta. L’accostamento che abbiamo fatto è quindi molto naturale, sia il fumetto che il gioco sono molto simili alla cucina. Ad esempio, quando giochi ad un gioco da tavola mangi anche, ed è successo moltissime volte che il fumetto abbia ispirato più volte il mondo del cibo e viceversa. Sono quindi due cose che uniscono, che portano condivisione e compenetrazione. Per questo stanno bene insieme".

"L’idea di questo format nasce da un gruppo di persone che ha pensato di realizzare una cosa divertente, semplice ma allo stesso tempo anche seria – continua Tomei – Siamo a metà manifestazione e possiamo dire che il bilancio è positivo, le somme le tireremo però a fiera conclusa. Noi ci stiamo divertendo, vediamo che le persone hanno riposto molta fiducia nel progetto e io sono sempre più convinto, anche a rischio di risultare presuntuoso, che il connubio tra fumetto e cucina sia indispensabile nel contesto di questa manifestazione".

Giulia Alberigi