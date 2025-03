L’Arma contro le truffe. Conferenza all’Unitre

Grazie all’ospitalità di UniTre Barga, nell’ambito dei suoi incontri formativi, nella Sala Colombo di Barga si è svolto l’incontro di prevenzione "L’Arma al tuo fianco contro le truffe" organizzato con la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo.

La Garfagnana e la Media Valle sono tra i territori statisticamente meno colpiti dal fenomeno delle truffe agli anziani, peraltro con un elevato numero di autori assicurati alla giustizia; parte del merito va ricondotto anche ai ripetuti e frequenti incontri che i Carabinieri delle Stazioni propongono con la collaborazione di Comuni, delle parrocchie e delle associazioni nel territorio, dove i partecipanti vengono messi in guardia da tali rischi e informati sugli strumenti per difendersi.

Proprio in questa ottica il comandante della Compagnia, il maggiore Biagio Oddo e il comandante della Stazione di Barga, il maresciallo Marcello De Cosmi hanno condotto l’incontro la cui principale importanza è quella di far sì che il messaggio e le informazioni raccolte siano il più possibile diffuse tra la popolazione.

Ecco perché sono in cantiere anche iniziative nelle scuole affinché l’informazione si diffonda anche nelle famiglie. Le principale regola quando si ricevono telefonate strane o inusuali o con richieste di soldi è di diffidare sempre. Ed avvertire immediatamente il 112. In caso di truffa è poi basilare fornire subito elementi utili ad individuare il truffatore di turno per permettere un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, come successo recentemente con un arresto avvenuto a Gallicano.

In quell’occasione andò in scena il consueto copione della telefomnata fatta ad un’anziana da un presunto maresciallo che chiedeva denaro per ’rimettere’ in libertà il figlio arrestato per ave provocato un incidente. Ma se avesse pagato subito il figlio sarebbe stato scagionato. Fortunatamente l’anziana ha avvisato la vicina ed è scattata la trappola che ha portato a fermare uno dei truffatori.

Luca Galeotti