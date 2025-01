L’aria è sempre pessima. Cinque giorni di limitazioni per i veicoli più inquinanti

E’ pessima la qualità dell’aria che respiriamo in questi giorni. I dati registrati dalle centraline Arpat nella giornata del 1 gennaio indicano valori di polveri sottili ben sopra il limite di 50 microgrammi: 92 a Capannori, 83 in San Micheletto nel centro storico, 66 a San Concordio. Sono solo gli ultimi di una lunga serie e a Lucca scattano misure straordinarie per il contenimento delle PM10.

In considerazione dell’indice di criticità per la qualità dell’aria (arrivato al valore 2) e al fine di ridurre il rischio di superamento del limite giornaliero delle polveri sottili PM10, il Comune di Lucca ha infatti adottato specifiche misure restrittive alla circolazione veicolare che saranno in vigore da oggi 3 fino al 7 gennaio compreso.

Limitazioni alla circolazione in orario 8:30 - 18:30 su tutto il territorio comunale. Veicoli interessati: autovetture a benzina non catalitiche (Euro 0); autovetture e veicoli diesel fino a Euro 4; ciclomotori e motoveicoli omologati prima del 17 giugno 1999 (Euro 0, Euro 1, Euro 2); veicoli merci diesel fino a Euro 4 (portata inferiore e superiore a 35 quintali); autobus e veicoli speciali non conformi alle normative di riferimento.

Sono invece esclusi dal divieto veicoli delle Forze dell’Ordine, mezzi di soccorso, veicoli adibiti a servizi pubblici essenziali, trasporto di disabili e persone con gravi patologie, mezzi storici con certificazione, e altre categorie indicate nell’ordinanza. I permessi per la Zona a Traffico Limitato (ZTL) non costituiscono deroga al divieto di circolazione. Il Comune di Lucca invita i cittadini a collaborare con responsabilità per migliorare la qualità dell’aria e a favorire l’utilizzo di mezzi pubblici o soluzioni di mobilità sostenibile.

P.Pac.