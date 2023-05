L’area camper di Barga è la più amata dai turisti

Per chi pratica la vita en plen air in camper Campercontact è indubbiamente uno strumento utilissimo, una app, ma c’è anche il sito online che offre una panoramica di oltre 30 mila aree di sosta camper ed anche di campeggi con recensioni e foto, che funziona anche grazie ai puntuali aggiornamenti degli utenti e che permette di programmare meglio i propri viaggi in camper ma anche di sapere i luoghi dove poter dormire o fermarsi che ci sono attorno a noi. E’ notizia di questi giorni che, per quanto riguarda le aree di sosta presenti in Italia, quella che occupa il primo posto Campercontact per l’Italia è in Valle del Serchio e precisamente a Barga: l’area di sosta della Cantina del Vino in via Mario Mazzoni che vanta, anche per quanto riguarda le recensioni, il punteggio di 4,84 su 5 stelle massime. L’area di sosta barghigiana ha vinto, ottenendo il maggior numero di voti, lo speciale premio indetto dal sito "Campercontact Awards 2023".