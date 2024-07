L’Anno delle Radici. Il territorio e i legami con le comunità estere

L’Unione Comuni Garfagnana, in occasione dell’Anno delle Radici 2024, coordina un progetto territoriale che animerà l’estate, fino a settembre, con una serie di attività culturali volte a valorizzare le radici e rinforzare i legami con le comunità all’estero. I Comuni coinvolti sono San Romano, Villa Collemandina, Castiglione, Fabbriche di Vergemoli e Fosciandora, che faranno rete, con il coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana e con il contributo delle associazioni del territorio.

Il programma è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Cresci e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e prevede come primo appuntamento quello di domenica 14 luglio, alle 21, presso il Santuario della Madonna di Corfino, con il concerto "Scorci Sonori" che vedrà protagonisti i trombettisti Andrea Tofanelli, Francesco Tamiati e il pianista Nicola Fratti.

L’evento rappresenterà l’inizio della quarta edizione del Festival Piazzolla Soy, dedicato al maestro del tango argentino Astor Piazzolla, personaggio simbolo dell’emigrazione garfagnina che affonda le proprie radici materne nella frazione di Massasassorosso, in scena fino a settembre, in maniera itinerante, nei borghi del Comune di Villa Collemandina. In tale occasione si esibirà Diego Moreno Lemmi nel concerto "Dalla Garfagnana a Mar del Plata". Seguirà il 1° agosto il Concerto delle Radici a San Pellegrino in Alpe, nel Comune di Castiglione di Garfagnana, per il tradizionale e suggestivo Cambio della Croce. Quindi il 2, 3 e 4 agosto, nella frazione di Corfino, il Concorso nazionale di pittura estemporanea che richiamerà artisti da tutta Italia per la sfidarsi nella realizzazione di dipinti che rappresentino paesaggi della Garfagnana. L’11 agosto, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli, doppio appuntamento con la LII edizione del concorso di poesia estemporanea in dialetto garfagnino "Boccabugia" e con la mostra fotografica a cielo aperto a cura di Andrea Calissi. Il 24 agosto, infine, la frazione di Chiozza ospiterà il Concerto delle Radici durante la Festa del Santo Patrono San Bartolomeo.

Il mese di settembre si aprirà con il ritorno della Festa dell’Emigrante a Migliano, nel Comune di Fosciandora, in programma nei giorni 7 e 8, un’occasione di incontro per tutti gli emigranti che rientrano in Garfagnana nel periodo estivo. Dal 26 al 29 settembre, il Comune di San Romano sarà il palcoscenico naturale di "Terre Meravigliose" mentre la frazione di Orzaglia, il 29 settembre, chiuderà la programmazione degli eventi con la Festa d’Autunno.

