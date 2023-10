L’amministrazione cerca quattro tirocinanti

L’amministrazione comunale di Capannori ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di 4 candidati da inserire in attività di tirocinio formativo non curriculare presso il Comune di Capannori.

L’avviso è rivolto a giovani diplomati e laureati inoccupati o disoccupati (o in mobilità), ai quali viene data la possibilità di effettuare un’esperienza formativa all’interno degli Uffici dell’Ente.

Tre progetti riguardano area amministrativa, uno quella tecnica.

Gli interessati possono presentare domanda, insieme al proprio curriculum vitae, direttamente on-line, attraverso il modulo disponibile alla pagina https:servizi-online.comune.capannori.lu.itwebhomeavvia-una-istanza-gen.

I candidati saranno selezionati, da una apposita commissione.

Per ulteriori informazioni 0583 428202 e-mail l.cesaretti@comune.capannori.lu.it.

Ma.Ste.