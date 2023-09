Lammari, segnalazioni ignorate, pedoni e ciclisti a rischio

"Abbiamo sollecitato diverse volte il cantoniere di paese, segnalato di nuovo in Municipio, venne discussa pure una mozione in consiglio comunale, purtroppo non c’è verso di risolvere la questione". Ilaria Giurlani, anche per i residenti all’incrocio tra via Lombarda e via Ramacciotti a Lammari, espone i fatti e auspica una soluzione entro breve tempo: "Almeno quella che era stata trovata originariamente, con l’installazione dei cosiddetti “piolini“ che hanno avuto un effetto dissuasivo e deterrente alla velocità, inducendo gli automobilisti perlomeno a rallentare. Ora non ci sono più, ripristinarli costerebbe poco. Le auto spesso vanno a diritto e, soprattutto, i camion “tagliano“ all’intersezione delle strade, come fosse una chicane dei Gran Premi di Formula Uno, con gravissimo pericolo per chi abita nella corte e magari sta arrivando in bicicletta. I cosiddetti utenti sensibili, come pedoni e ciclisti, dovrebbero essere tutelati. Ma davvero non si capisce come siano state ignorate così tante segnalazioni, come non si riesca a sensibilizzare il Comune. Bisogna fare qualcosa di concreto al più presto".

M.S.