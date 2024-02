Lammari fermato fuori casa dalla Ligacutiglianese

In Terza categoria si è giocato il recupero della quattordicesima giornata tra Ligacutiglianese e Lammari, con la vittoria della formazione pistoiese per 1 a 0 con la rete di Manzini. Ligacutiglianese che sale in classifica così a quota diciotto, mentre il Lammari rimane fermo all’ottavo posto con 24 punti. Domani si giocheranno le gare della prima giornata di ritorno.

Nel girone A la capolista Atletico Castiglione alle 15 farà visita al Lucca Ovest e allo stesso orario si giocheranno anche Casciana Poggio-Coreglia, Lammari-Atletico Fornoli, Securjob-Filicaia Diavoli Rossi e Villa Basilica-Ligacutiglianese. Alle 14.30 si affronteranno Pieve San Paolo-New Team, mentre alle 16 Cascio-Baston Villa Qrv. Riposa lo Sporting Vagli.

Nel girone B invece, la Morianese giocherà in trasferta alle 14.30 contro lo Sporting Forte dei Marmi. Alle 15 si disputeranno invece Aquila Sant’Anna-Stiava, Calcistica Popolare Trebesto-Bargecchia, Folgore Segromigno Piano-Retignano, San Lorenzo-Sant’Alessio, Fornoli-Veneri e alle 15.30 il derby Atletico Marginone-Spianate. Domenica alle 15 invece si giocherà a Monsagrati la sfida tra Farneta e Valfreddana e proprio in questa occasione continuerà la raccolta fondi del Farneta a favore della Fondazione Alice Benvenuti del Villaggio del Fanciullo.

Alessia Lombardi